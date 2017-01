Prefeito visita Santa Casa e constata superlotação na ortopedia

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad visitou na manhã deste domingo (15), o Pronto Socorro da Santa Casa de Campo Grande junto com o secretário de saúde, Marcelo Vilela, e do coordenador de urgência da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), YamaHiga. No hospital, o chefe do executivo constatou que todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares estavam trabalhando normalmente. Já na parte de ortopedia e traumatologia, o prefeito pôde observar a superlotação do setor com pacientes aguardando cirurgia no corredor do Pronto Socorro.

O diretor técnico da Santa Casa, Dr. José Roberto Souza, explicou ao prefeito que o hospital fica nesta situação porque recebe todos os pacientes que chegam na instituição. O diretor ainda lembrou que a Santa Casa recebe pacientes de Campo Grande e do interior de Mato Grosso do Sul, o que contribui para a superlotação.

O centro cirúrgico da Santa Casa realizou no ano de 2016, 19.058 cirurgias ortopédicas, uma média de 1.500 cirurgias no mês. Nesta segunda-feira (16), aguardam por cirurgia ortopédica no hospital, 30 pacientes. “Nossa referência são as cirurgias de alta complexidade, mas nós recebemos pacientes de baixa e média complexidade. Isso deveria mudar. Esses pacientes tinham que ser atendidos em outros hospitais para que eles não ficassem aguardando dias por uma cirurgia”, explica o diretor.

Os gestores foram recebidos pelo diretor técnico do hospital, José Roberto Souza e pela coordenadora do centro cirúrgico do hospital, Dra. Ana Tereza, além de médicos da instituição.

