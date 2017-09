Prefeitura agradece o envolvimento dos brasilandenses na operação “Limpando a Pátria”

Prestes a encerrar, a Operação “Limpando a Pátria”, incentivada pela Prefeitura de Brasilândia, realizou nos últimos vinte dias do mês de setembro um grande mutirão de limpeza na cidade.

Nesta semana, o prefeito Dr. Antonio gravou um vídeo e publicou na página oficial do Facebook da prefeitura sobre o sucesso da ação que envolveu diversas secretarias.

O chefe do Poder Executivo aproveitou a oportunidade para agradecer aos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, da Escola Estadual Adilson Alves da Silva e do nono ano da Escola Municipal Antônio Henrique Filho, que auxiliaram nos trabalhos de divulgação do mutirão de limpeza. O agradecimento também se estendeu a todos os profissionais da saúde e trabalhadores de outras secretarias que se engajaram na causa.

Segundo o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Carlos De La Bandera, o motivo da operação se estender um pouco mais do que o previsto, foi devido a grande quantidade de entulhos que os moradores juntaram e colocaram nas calçadas. Com isso, o cronograma foi prolongado até esta semana, faltando apenas para concluir os bairros dois bairros na Cidade. A equipe divulgará em breve a quantidade de entulhos recolhidos em Brasilândia.

Comentários