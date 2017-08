Prefeitura atende indicações do Vereador Papy e realiza tapa-buracos em bairros da Capital

Após receber várias demandas dos moradores das regiões Prosa e Bandeira, em Campo Grande, o vereador Papy (Solidariedade) encaminhou ao gabinete da prefeitura, nos dias 8 e 10 de agosto, diversas solicitações de melhorias aos bairros que vão desde recuperação das vias, até sinalização e troca de lâmpadas.

Entre os pedidos estavam a solicitação de tapa-buraco para as ruas Umbelina Paes Fernandes da Silva e Hugo Pereira do Vale, do bairro Mata do Jacinto; Rua Faria Lima, do bairro Vila Ieda; e Rua Campos Sales, bairro Caiçara. Todas essas atendidas pela prefeitura logo após as indicações.

“Cada serviço executado, seja em pequenas, médias ou grandes proporções, nos deixa extremamente satisfeitos e nos torna ainda mais engajados, porque sabemos que pra alguém, independente de quem seja, este serviço será de grande valia e pode mudar na rotina e no cotidiano de muitas famílias. Infelizmente não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é por isso que reforçamos à população para que entrem em contato, mandem suas reclamações, sugestões e indicações. Dessa forma, poderemos dar encaminhamento à Prefeitura e cobrar para que o serviço seja feito o mais breve possível”, reitera o vereador.

