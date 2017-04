Prefeitura compra kits e retoma coletas básicas em postos de saúde

A prefeitura de Campo Grande adquiriu a compra de Kits de coleta de urina e determinou a aquisição de reagentes para uso em laboratório, como glicose, creatina, ureia, sódio, entre outros, e o fornecimento de dois aparelhos em comodato para atender a Sesau.

A publicação do Diogrande datada de hoje (20/04), informou que o material será fornecido pela empresa Labinbraz Comercial Ltda por R$ 1.856.191,59. Contrato tem duração de seis meses e conta com as assinaturas do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, e da empresária Nelsimeire Cristina Dantas Sanches.

A prefeitura na semana passada com recursos do SUS havia contratado a empresa JKLAB – Química, Diagnóstica e Segurança – Ltda EPP para o fornecimento de kits de coleta de urina e que posteriormente são oferecidos nos postos de saúde do município.

A duração do contrato é de seis meses e estimado em R$ 837 mil.

