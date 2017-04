Prefeitura conclui recapeamento asfáltico hoje de vias destruídas pela chuva

De acordo com a Prefeitura as obras realizadas nas ruas Adélia e Minas Novas, localizadas no bairro Moreninha, devem ser concluídas hoje (25/04). Pois as últimas chuvas levaram o asfalto da via.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura desde do último dia 20/04, ou seja, um dia após as chuvas intensas que caiu na região as equipes de serviços trabalham na limpeza da via. Foram retirados do local aproximadamente 100 caminhões de areia que foram carregados para o trecho do asfalto da Vila Cidade Morena.

A rede de drenagem do bairro não suportou o volume intenso de água das últimas chuvas. O patrolamento da Rua Peruibe, está sendo programado isto de acordo com a Prefeitura. Já na Moreninha 3 onde a via está totalmente intransitável a necessidade de uma recuperação total da via.

