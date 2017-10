Prefeitura convoca 34 médicos para reforçar UBS na Capital

O descontentamento da população com a qualidade dos serviços de saúde oferecidos em Campo Grande parece ter um fim. Pois a prefeitura de Campo Grande convocou 34 médicos plantonistas e especialistas temporários. Os mesmos estavam inscritos no Cadastro Temporário e estão vindo para reforçar o atendimento nas rede básica de saúde.

Sabemos que ao conversarmos com alguns pacientes é fácil constatar a indignação pelo atendimento nos postos de saúde. As reclamações são diversas falta de medicamentos, materiais pra exame, demora no atendimento, ausência de especialistas e a dificuldade no agendamento de consultas.

Diante desse problemas a prefeitura então convocou os médicos temporários. Os profissionais contribuíram para um reforço no atendimento a Rede Pública de Saúde. A publicação foi feita hoje (5) no Diogrande. Foram convocados até agora 524 profissionais.

Os profissionais convocados deveram comparecer em três dias uteis no máximo, contado a partir da data de hoje (5). Das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE),situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, para providências relativas ao início das atividades laborais.

Comentários