Prefeitura de Brasilândia adquire equipamento para combater pernilongos

O prefeito de Brasilândia divulgou um vídeo nas redes sociais informando que os brasilandenses vão contar com mais uma novidade no que diz respeito o combate aos mosquitos na cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde realizará a aquisição de um Ultra Baixo Volume (UBV) ou também conhecido popularmente o fumacê, para a borrifação nas ruas da cidade e assim, diminuir a infestação de pernilongos e também prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, que geralmente aumenta entre o final e o início do ano.

Com a aquisição, Brasilândia não terá mais que esperar a agenda de disponibilidade do equipamento do Governo do Estado ou Federal. “Em breve esse aparelho chegará e os pernilongos terão os dias contados. Nós queremos cuidar das pessoas e esse aparelho trará qualidade aos moradores da nossa cidade”, salientou o prefeito.

