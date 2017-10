Prefeitura de Brasilândia encerra Semana do Idoso com palestra e festa

Na última quinta-feira (05), a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou o encerramento da Semana do Idoso. A ação tem o apoio da Prefeitura de Brasilândia e teve parceria com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social, Serviço de Fortalecimento de Vínculos/Conviver e Centro de Referência Especializado de Assistência Social.

O evento aconteceu no Instituto de Longa Permanência do Idoso (ILPI) e contou com a palestra “A Arte de Envelhecer”. O público alvo foi os idosos que participam do Conviver e do ILPI, na qual receberam informações sobre o envelhecimento ativo. A equipe utilizou também diversos recursos audiovisuais e dinâmicos para ressaltar a valorização da terceira idade.

Já na última quarta-feira (04), na sede do ILPI, o CRAS, CREAS, SFCV “Conviver” proporcionaram o almoço de confraternização. A alegria tomou conta do ambiente e os idosos receberam brindes.

O prefeito de Brasilândia destacou a ação. “Também não poderia deixar de parabenizar a toda equipe da assistência social que não mediu esforço para que esse evento fosse um sucesso”, disse Dr. Antonio.

Comentários