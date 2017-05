Prefeitura de Brasilândia promove ações contra o Tabagismo

A prefeitura de Brasilândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está desenvolvendo o Programa Municipal de Prevenção e Controle do Tabagismo. O maior princípio da iniciativa é auxiliar as pessoas que desejam parar de fumar.

O Programa é de responsabilidade do Núcleo de Apoio a Saúde Familiar, sendo composto por: psicóloga, fisioterapeuta e assistente social, e as ações são realizadas com as equipes de saúde da Família (médico, enfermagem, ACS, odontologia), que visa dar suporte ao tratamento para que o fumante cesse o desejo de fumar.

Para se cadastrar e participar da ação, a pessoa interessada deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa e falar do desejo em participar do programa. Realiza-se o agendamento de uma consulta para repassar diversas orientações e são oferecidos medicamentos gratuitos do Ministério da Saúde. O participante passa por encontros periódicos com psicólogo no período de 12 meses, sendo que destes apenas 3 fazendo o uso da medicação, quando necessário.

O dia 31 de maio é marcado pelo ‘Dia Mundial Sem Tabaco’, que tem como objetivo lembrar os malefícios do tabaco no ser humano e é considerado, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como a principal causa evitável de morte. O tema deste ano é “O Tabaco ameaça todos nós”.

O uso do cigarro pode provocar diversos males, além de ser um dos fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão, laringe, boca, faringe, enfisemas pulmonares, infartos do miocárdio, bronquite crônica, sinusite, derrame cerebral e do envelhecimento prematuro da pele.

Para o prefeito de Brasilândia, que também é médico, ações como essas podem ajudar o fumante a largar o vício. “A dependência se constitui em um problema e, portanto, é muito difícil de ser superada apenas pela vontade própria. O dependente necessita de apoio externo em programas de abordagem multidisciplinar, como esse que estamos promovendo”, ressalta Dr. Antonio.

