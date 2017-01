Prefeitura de Campo Grande tenta resolver impasse com a Caixa Econômica Federal para construir terminais

Recurso de R$ 30,9 milhões para a finalidade de custear a construção de quatro novos terminais e a reforma está travado por causa de pendências da Prefeitura de Campo Grande com a Caixa Econômica Federal.

Marcos Trad (PSD), prefeito de Campo Grande informou que técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos trabalham desde o início da semana para resolver as pendências e destravar as obras, que integram o Projeto de Mobilidade Urbana aprovado em 2012.

Pois os recursos estão assegurados há cerca de quatro anos e garantiu a construção dos terminais Tiradentes, na Avenida Afonso Arinos, São Francisco, Parati e terminal na Avenida dos Cafezais. Entretanto a Caixa Econômica Federal autorizou a licitação das obras do terminal Cafezais, orçado em 6,7 milhões.

Pendências no projeto de reforma do terminal Morenão, este orçado em R$ 2,6 milhões.

Há pendência no projeto de reforma do terminal Morenão, orçado em R$ 2,6 milhões. No caso dos novos terminais, prefeitura precisa regularizar posse das áreas, com conclusão dos processos de desapropriação. Terminal Parati custará R$ 5,9 milhões e São Francisco R$ 9 milhões.

Comentários