Prefeitura e Cassems na luta contra o Aedes Aegypti

Cassems e prefeitura fecharam hoje (10) uma importante parceria para reforçar as ações de combate ao aedes aegypti. A Cassems assegurou apoio financeira nas ações coordenadas pela Sesau e a prefeitura.

Município contribuirá com um projeto piloto da Cassems, no envolvimento com seus benefícios na área da medicina preventiva.

Marcos Trad destacou a importância dessa parceria, principalmente pela dificuldade dos repasses financeiros por parte do Governo Federal. E ressaltou “Sabemos que hoje a busca por recursos tem sido algo muito difícil lá em Brasília e, quando a gente vê uma empresa, uma entidade, uma mão amiga como essa do Ricardo Ayache, simbolizada por todos os funcionários públicos, é sempre bem vinda. Essa atitude vai fortalecer nossas ações e, principalmente, ajudar-nos a levar informação para toda a população. Com isso, conseguiremos cada vez mais conscientizar as pessoas das consequências maléficas que essas doenças trazem para todos nós”

E ponderou o presidente da Cassems “Nos sentimos honrados em poder ajudar a cidade de Campo Grande. O prefeito veio hoje com muita humildade pedir o nosso apoio e, a partir desse primeiro passo, esperamos ampliar as parcerias, em projetos que atenda a toda população. É muito importante que todos os segmentos da sociedade se unam em prol da cidade de Campo Grande, que está cansada de sofrer”

Ao explicar o projeto que a entidade irá lançar na área da saúde preventiva, Ayache vislumbrou a possibilidade de estender as ações para toda a população da Capital.

