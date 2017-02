Prefeitura e Procon Nacional dão o primeiro passo para a abertura do órgão na Capital

O início do processo de implantação do Procon Municipal, foi assinado com o documento que solicita a cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Governo do Estado, através da Sedhast. Este é o primeiro passo institucional para a abertura do órgão.

Pedido este que visa o acesso ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça, que permitirá uma cooperação de informações entre as superintendias municipal, estadual e nacional.

Solicitação feita no Paço Municipal nesta segunda-feira (13), com as assinaturas do Prefeito Marquinhos Trad (PSD) e o advogado Valdir Custódio, subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor.

O Dr. Valdir explicou que “A abertura do Procon a nível municipal visa agilizar o máximo possível a vida do consumidor, para direcionar à secretaria o servidor público e o cidadão, com melhoras na prestação pública do serviço, aproximando o usuário”. Entre as primeiras ações previstas, estão caravanas de atendimento a bairros e escolas, cita.

