Prefeitura e UEMS estudam parceria para criação de parque tecnológico

“É um plataforma que une os empresários, gera empregos, conhecimento e desenvolvimento entre as empresas do Brasil e Reino Unido”.

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), vai elaborar um projeto para criação de um parque tecnológico na Capital. O projeto tem por objetivo ampliar a criação de novas tecnologias, fomentar a cidade digital e gerar novos empregos.

A criação do parque foi discutida na manhã desta quinta-feira (26), quando o prefeito Marquinhos Trad recebeu o reitor da UEMS, Fábio Edir dos Santos Costa, o presidente do Comitê de Parcerias e Negócios da Região Sul da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços Brasil-Reino Unido, Luiz Eduardo de Castro Amaro, empresários e secretários.

“O prefeito nos deu a missão de desenvolver este projeto. Na próxima semana vamos sentar com o reitor da UEMS e buscar parcerias com outras universidades. Vamos para o mundo”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain.

O secretário citou como exemplo a quantidade de empresas de infraestrutura de fibras subutilizadas no Estado e que podem ser impulsionadas por esta produção do parque.

O presidente do comitê se comprometeu a trazer investimentos de empresas de fora do Brasil, em uma parceria que terá a união de diversas forças. “É um plataforma que une os empresários, gera empregos, conhecimento e desenvolvimento entre as empresas do Brasil e Reino Unido”, avaliou.

O prefeito Marquinhos Trad também aproveitou o encontro para reafirmar parcerias entre a Prefeitura de Campo Grande e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul nas áreas da Saúde e Educação.

Fonte: Diário da Mídia

Comentários