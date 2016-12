Prefeitura entra com recurso para resolver problema de “caçambeiros”

Diante do problema dos caçambeiros prefeitura entra com recurso para resolver problema. Após doze dias em que o aterro do Noroeste ficou fechado, a procuradoria geral do Município entrou com recurso contra a decisão do juiz da 2º Vara de Direitos Difusos Coletivos e Individuais Homogêneos, David de Oliveira Gomes Filho, que determinou o fechamento do aterro de entulhos no Jardim Noroeste, Br 163, este mês.

O pedido da prefeitura ao magistrado é quando a abertura do aterro por 90 dias. E quando a próxima gestão assumir dará início a realização das medidas necessárias para a regularização do aterro. Situação esta que deveria estar regularizada desde 2011. Pois firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE/MS).

Esta reivindicação partir dos caçambeiros que ficaram sem pode descarregar os entulhos. A partir disto cobraram soluções imediatas para voltarem a trabalhar. Neste mês os trabalhadores realizaram diversos protestos. Protestos em frente à Prefeitura Municipal de Campo Grande e na Câmara dos vereadores.

Comentários