Começou a instalação de 14.500 lâmpadas de LED na tarde ontem (16) pelo Jardim Los Angeles. De acordo com a prefeitura a previsão é que 80% das linhas de ônibus da Capital tenha as lâmpadas novas.

As lâmpadas de Led serão trocadas nos corredores do transporte coletivo. A previsão é de que sejam trocadas entre 60 a 80 lâmpadas por dia. As equipes que estão trocando as lâmpadas irão aproveitar o conjunto existente em outras regiões da cidade, onde há lâmpadas queimadas.

