Prefeitura não pode violar LRF para acabar com greve de professores

Pedro Pedrossian Neto, secretário de Finanças do município de Campo Grande alegou ontem (27) ser impossível atender ao pedido dos médicos, em greve desde segunda-feira, que querem reajuste de 27,5% no salário-base e também em todas as gratificações.

E justifico que o impacto do pleito representaria um valor de R$ 53 milhões no orçamento anual da prefeitura e faria com que a administração de Marcos Trad ultrapassasse o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Eu nem preciso dizer que o que eles querem é completamente impossível”, comentou o secretário. No momento, a folha de pagamento dos servidores municipais custa R$ 108 milhões por mês aos cofres públicos.

Concedendo este reajuste para os médicos o valor aumentaria para mais de R$ 111 milhões mensais, justamente em um momento de crise, em que o município enfrenta dificuldades para elevar a arrecadação.

Atualmente, o município compromete 51,51% de sua receita com o pagamento de pessoal, porcentual que está acima do limite prudencial dos 51,30%. O reajuste, conforme Pedrossian, faria com que o município ultrapassasse o limite máximo estabelecido pela lei, que é de 54%.

Para o integrante da administração municipal, ceder aos médicos neste momento também abriria precedente para outras categorias.

