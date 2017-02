Prefeitura quita 46% de dívida deixada por Bernal

Marcos Trad (PSD), prefeito quitou em um mês 46,5% dos débitos deixados pela antiga administração. Isso representa R$ 169 milhões investidos na regularização de salários e décimo terceiro dos servidores, além de repasses a hospitais e convênios.

Pontuou o secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, em evento no 9º Grupamento Logístico do Exército. “Não liquidamos empresas, mas serviços essenciais e folha de pagamento. Estamos com foco na saúde, sobretudo com fornecedores de medicamentos. Passado não dá para pagar imediatamente, senão quebra a prefeitura”

Mesmo de diante de números favoráveis, Pedrossian Neto ressaltou que exigirá de todas as secretarias corte de 20% no custeio, assim como busca por descontos de até 30% com fornecedores ou redução da quantidade de produtos comprados pelo município.

