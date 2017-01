Prefeitura suspende pagamentos para renegociar ‘herança de Bernal’

No quarto dia de gestão, força-tarefa toma conta da prefeitura na tentativa de ganhar tempo, estancar urgências e avançar

Com fornecedores atrasados, folha de pagamento de dezembro em aberto, parte do 13º salário pendente e até risco de corte no fornecimento de água e luz, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) decidiu suspender todos os pagamentos e negociar caso a caso, com os credores, contando com a “compreensão, confiança e paciência” de cada um. Sem dinheiro em caixa, publicará um decreto tornando oficial a decisão de renegociar uma dívida que, segundo ele, “chega a quase R$ 370 milhões”.

“Não tem jeito. Não tem alternativa. Teremos de fazer uma revisão completa, suspender e negociar”, disse. Ao Campo Grande News, o prefeito adiantou que o decreto deverá ser publicado no Diário Oficial do Município possivelmente na próxima semana.

Questionado sobre quais seriam as principais áreas afetadas com a decisão, bem como quais são os maiores credores, Marquinhos é enfático: “Vamos renegociar todas as áreas, incluindo até os R$ 12 milhões acumulados de água e luz”.

Só na área da Saúde, a dívida ultrapassa R$ 20 milhões, o secretário Marcelo Vilela, à frente da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). “Temos um passivo muito de fornecedores a ser pago na saúde, que inclui medicamentos, hospitais e outros pontos”.

Diante da gravidade, Vilela reuniu a procuradoria da Sesau e convocou o diretor-presidente do Hospital do Câncer, Carlos Alberto Coimbra, para expor a situação. A tentativa é reprogramar os repassasses atrasados que somam pelo menos R$ 1,7 milhão. O encontro teve ainda o reforço do secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto.

Todavia, o decreto terá limitações e deverá ser voltado a fornecedores. Durante a entrevista, Marquinhos explicou, por exemplo, os repasses atrasados da Cultura serão tratados à parte, “de outra maneira”, disse, referindo-se ao não pagamento de 67 projetos dos fundos de cultura Fmic e Fomteatro que somam R$ 4 milhões deixados para trás pelo ex-prefeito Alcides Bernal (PP) e que motivou protestos de grupos de artistas em frente ao Paço Municipal no fim de dezembro.

Situação difícil – Nesta quinta-feira (5), Marquinhos chega em seu 4º dia de gestão. Cronologicamente, já no 2º dia, declarou que o dinheiro disponível em caixa era insuficiente para as demandas da cidade.

A administração anterior deixou um saldo positivo R$ 252.192.947,61, porém, a receita líquida que pode ser usada imediatamente, para pagamento de salários, por exemplo, era de R$ 37.343.362.

Para se ter uma ideia do que isso representa, seria preciso três vezes esse valor para quitar integralmente a folha de pagamento de dezembro, de R$ 111.064.84, considerando os valores já sob com a incidência de tributos. Para piorar, existe parcela do 13º atrasada para mais de sete mil servidores que recebem mais de R$ 3 mil, que soma mais R$ 19,8 milhões que a prefeitura não tem.

Fonte: Campo Grande News

