Prefeitura tapa buracos e resolve problema antigo de comerciantes

Reparos estavam sendo feitos na Avenida Ministro João Arinos e uma obra de drenagem na Rua Marquês de Lavradio

Depois de muito problema com buracos em frente a seus estabelecimentos, comerciantes da região nordeste de Campo Grande se dizem aliviados com as ações de tapa buraco. As equipes da prefeitura estão realizando reparos no asfalto da avenida Ministro João Arinos e uma obra de drenagem na Rua Marquês de Lavradio.

Há 3 anos com comércio no cruzamento da avenida com a Rua Butiá, Daniel Cabral, de 30 anos, disse que o local foi esquecido pela administração passada. Ele ressaltou que durante a chuva de ontem (18) a água chegou a subir na calçada, além disso, a via é ainda perigosa por conta dos buracos.

“Eu fechei a loja e fui para casa, que fica na saída de Três Lagoas, e depois fui para igreja na Avenida Zahran. Eu precisei dar a volta porque mesmo com carro alto tinhas ruas que não conseguia passar”, destacou.

Ele disse ainda que melhor seria que o Executivo colocasse boca de lobo para escoar a água. “Não adianta tampar buraco porque depois vai abrir. Tinha mesmo que fazer uma obra de drenagem para a água não acumular e com isso o asfalto não ficar danificado”, ressaltou.

Na Rua Marquês de Lavradio as obras de drenagem foram retomadas. A balconista de uma farmácia que fica no cruzamento da via com a Rua Inácio de Souza, Nelma Pinto, de 38 anos, disse que trabalha no local há um mês e que tem pontos de alagamentos onde ficar difícil a visibilidade.

“É difícil de passar em alguns pontos da Marquês de Lavradio. Ainda bem que voltaram a mexer para fazer a drenagem. A rua tem muito fluxo. Com águas e carros vai danificando o asfalto e fica cheia de buraco”.

A empresária Ivanilda Maura, de 39 anos, tem uma banca de revistas a dois anos na rua disse que a água nunca chegou a entrar, mas por conta dos pontos de alagamento, os carros passam e jogam a água no local. “Passa carro e molha aqui tudo. É bom que arrumem porque o asfalto fica todo danificado”, destacou.

Equipe – A equipe que estava na Rua Marquês de Lavradio confirmou que estava realizando obras de drenagem. A Prefeitura de Campo Grande por meio de assessoria de imprensa disse que por conta dos estragos da chuva será feito um serviço emergencial para garantir as condições de tráfego na via.

“A obra de recapeamento será retomada tão logo seja concluída a revisão das planilhas e dos contratos. A obra parou no ano passado depois que a gestão anterior não pagou as primeiras medições do serviço executado pela empreiteira”.

