Prefeitura tem 24 horas para mudar data de vencimento de IPTU

O TCE (Tribunal de Contas Estado) deu o prazo de 24 horas para a prefeitura corrigir a data de vencimento dos boletos do IPTU. De acordo com o tribunal, os documentos estão sendo emitidos com prazo antecipado, de 31 deste mês, e não 10 de janeiro do ano que vem.

O conselheiro Ronaldo Chadid emitiu uma intimação ontem e publicada hoje no diário oficial do órgão, pois há prática de “indutora de erro”, nos boletos emitidos pela internet.

Os boletos estariam sendo emitidos com data limite de pagamento para 31 de dezembro deste ano, no entanto a prefeitura rebate a informação afirmando que a data de vencimento continua sendo 10 de janeiro, o que estaria causando dúvidas seria a data de validade do boleto.

Na prática, ele não poderia ser pago depois do último dia desse ano, situação irregular segundo o TCE. A prefeitura afirma que o Instituto Municipal de Tecnologia da Informação (IMTI) já está tomando providências para que a validade do boleto seja estendida.

