Prefeitura utiliza verba ‘carimbada’ para reforçar caixa da prefeitura

Decretado publicado hoje (12) no Diogrande em mais uma medida para cobrir o déficit determina que 30% de algumas verbas “carimbadas” arrecadadas pela prefeitura possam ser utilizadas pelo município para outros fins. Entre as verbas estão arrecadação com concessão de serviços funerários, transporte coletivo, água e esgoto, multas de trânsito e a Cosip.

De acordo com o texto do decreto assinado pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) e pelo secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, a mudança na destinação dos recursos arrecadados é possível com base em emenda constitucional publicada em setembro do ano passado, entre as diretrizes da PEC dos Gastos.

A mudança na constituição prevê que até o dia 31 de dezembro de 2023 possa ser desvinculado até 30% das arrecadações com impostos, taxas e multas. Sendo assim, a prefeitura não tem a obrigação de investir essa parte das verbas nos setores para os quais elas foram criadas.

No caso da Cosip, por exemplo, 30% do que for arrecadado com o imposto não precisará ser destinado para melhoria ou manutenção da iluminação pública. O destino da verba fica de responsabilidade da prefeitura.

Pedro Pedrossian Neto, secretário de Finanças da Capital relatou ao Jornal Midiamax que o remanejamento dos recursos tem como principal objetivo cobrir o deficit acumulado pela prefeitura. “Isso não aumenta nossa arrecadação, utilizaremos as verbas desvinculadas na fonte do tesouro, para cobrir despesas”.

O secretário relatou que os valores poderão ser usados tanto para pagamento de folha de pessoal quanto para quitar dívidas com fornecedores. O secretário ressalta, ainda, que não há prazo para a prefeitura manter essa desvinculação, que pode ser desfeita quando as contas se equilibrarem.

Ainda conforme o decreto, a publicação é retroativa a 1º de janeiro deste ano, ou seja, os órgãos responsáveis pelas verbas deverão repassar 30% do montante acumulado neste ano para o tesouro até o dia 20 de junho.

Os órgãos que deixarão de destinar totalmente os recursos são Agereg, Agetran e a própria prefeitura, responsável pela Cosip.

O Vereador Eduardo Romero (Rede), Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal afirmou que vê com preocupação o decreto do Executivo.

“Financeiramente é um risco porque começa a usar dinheiro carimbado para qualquer tipo de despesa como, por exemplo, tirar dinheiro de recursos da segurança pública, transporte, iluminação pública. É preciso um planejamento muito sério e transparente para não comprometer nenhuma das outras despesas”, disse o vereador.

