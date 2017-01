Prefeitura vai triplicar efetivo de guardas civis municipais armados

A tropa da Guarda Civil de Campo Grande, que atualmente é de 103 agentes qualificados para usar arma de fogo, ganhará o reforço de mais 200 agentes treinados até o fim do primeiro semestre deste ano, anunciou nesta segunda-feira, 16, o secretario municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja.

Segundo ele, por meio de parceria com o Governo do Estado a Prefeitura vai qualificar e colocar à disposição dos campo-grandenses mais 200 guardas municipais, que irão receber treinamento adequado para já neste semestre auxiliar o trabalho das polícias civil e militar.

“A atuação de pelo menos 200 guardas capacitados para uso de armamento letal contribuirá sobremaneira no apoio a Polícia Militar e Polícia Civil para combater a criminalidade em Campo Grande”, disse o secretário.

Pela parceria, a Polícia Militar e a Polícia Civil vão contribuir com o treinamento dos guardas e a prefeitura de Campo Grande no fornecimento do material para preparação.

“Nós somos contra empresa privada realizar treinamento para a segurança pública. Faremos convênio não apenas com o Governo do Estado, mas também com a Polícia Federal, por também se tratar de instituição pública. São parcerias que garantirão eficiência na preparação e economia para os cofres públicos”, comentou Valério Azambuja.

A Guarda Municipal de Campo Grande conta atualmente com 1.200 servidores, mas apenas 103 foram qualificados para manuseio de arma de fogo. São agentes autorizados a utilizar armas calibre 38, de uso pessoal, e calibre 12.