Presidente da Agepan pede apoio do Executivo e Assembleia para aprovação de plano de cargos e realização de concurso

O atual diretor-presidente da Agepan, Youssif Domingos, tomou posse hoje (18) para mais um mandato de quatro anos, em cerimônia na sede da Agência, com a presença do governador Reinaldo Azambuja, do secretário de Estado de Governo, Eduardo Riedel, funcionários e autoridades convidadas.

Ao enumerar conquistas do trabalho técnico desempenhado pela Agência, e avanços em benefícios funcionais já obtidos pelo quadro efetivo, Youssif defendeu junto ao chefe do Executivo a aprovação do Plano de Cargos e Carreiras e a realização de concurso público. Projetos relativos a esses dois temas estão na pauta da autarquia e são considerados pela Direção e servidores essenciais para a continuidade do trabalho regulatório.

Autarquia especial vinculada à Segov, a Agepan hoje é uma instituição superavitária na gestão de seus recursos, uma condição celebrada pela Diretoria e pelo Governo. Para o diretor-presidente, é o momento de avançar em duas importantes necessidades, que precisam de atuação do Executivo e aprovação futura na Assembleia Legislativa. “Queremos contar com a ajuda da Assembleia e do Governo do Estado para alcançar esses dois grandes objetivos dos funcionários de carreira: a aprovação do PCC e a realização de um novo concurso, não para aumentar funcionários, mas até para repor o quadro defasado, inclusive por cargos que estão vagando com aposentadorias”, explicou o diretor-presidente da Agepan.

