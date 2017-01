Presidente da Seleta é investigado por nepotismo e Governo prorroga convênio

Só neste ano, Estado empenhou mais de R$ 600 mil à Seleta

No mesmo dia em que o Governo do Estado divulgou ter prorrogado até o fim deste mês um dos vários contratos que mantém com a instituição Seleta, o Ministério Público Estadual abriu nova investigação para apurar suposto nepotismo praticado pelo presidente Gilbraz Marques da Silva. No mês passado, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou operação que teve Seleta como alvo depois de apurações identificarem irregularidades em convênios firmados com a prefeitura.

A nova investigação aberta hoje é de responsabilidade de Henrique Franco Cândia, da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público. A denúncia anônima apontou que Gilbraz teria empregado o irmão Gilberto Marques da Silva e que o salário dele era pago com recursos que vinham do convênio da Seleta com a Prefeitura.

A Seleta deve ser notificada sobre abertura da nova investigação nos próximos dias e deverá apresentar defesa. Em relação às apurações do Gaeco, ainda não houve desfecho e o caso segue sendo apurado.

RELAÇÃO COM ESTADO

Coincidentemente, hoje o Estado publicou aditivo de contrato firmado entre a Casa Civil e a Seleta. A prorrogação foi assinada em novembro do ano passado, e determinou que a contratação tivesse vigência até o dia 23 deste mês.

A reportagem apurou que nos primeiros dias deste ano foram empenhados R$ 625 mil para a Seleta e que R$ 92 mil já foram pagos. Os valores são resultados de convênios da instituição com a TVE, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria de Fazenda.

No ano passado, conforme dados do Portal da Transparência, foram empenhados e pagos R$ 3,6 milhões para a instituição.

A reportagem solicitou à assessoria de imprensa do Estado posicionamento sobre possível revisão dos contratos firmados com a Seleta em razão das investigações do Gaeco, e foi informada de que as apurações têm relação apenas com convênios entre a prefeitura e, por isso, alguns convênios estão sendo renovados.

