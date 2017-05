PRESIDENTE DAS APAES VISITARÁ A CAPITAL

No próximo dia 12 deste mês, estará em Campo Grande a Presidente da Federação Nacional das APAEs, Sra Aracy Maria da Silva Lêdo e seu Vice Presidente Sr José Turozi, para participar de uma reunião com os presidentes das 63 APAEs deste Estado e apresentarão um balanço de suas atividades frente à presidência da FENAPAES.

Esse encontro trará informações sobre o trabalho desenvolvido no período de 2011/2017 como: experiências e peculiaridades do movimento apaeano nas 2147 unidades distribuídas no território nacional.

RECEPÇÃO

Os visitantes serão recepcionados pelos membros da Diretoria Executiva da Federação das APAEs do Estado de Mato Grosso do Sul, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, às 10:00h, nas dependências da unidade CEDEG/APAE de Campo Grande, localizada à Av.Joana D’Arc 1450, bairro Santa Branca.

Na oportunidade receberão o título de “Sócio Benemérito” da Federação das APAEsdo MS, em reconhecimento ao trabalho de excelência desempenhado em prol das APAEs sul-mato-grossenses.

MOVIMENTO APAEANO

As raízes históricas e culturais do fenômeno “deficiência” sempre foram marcadas por forte rejeição, discriminação e preconceito. Diante da ineficiência do Estado em promover políticas públicas sociais que garantam a inclusão dessas pessoas, surgiram famílias empenhadas em quebrar paradigmas buscando soluções alternativas para que seus filhos, com deficiência intelectual e/ou múltiplas, alcançassem condições de serem incluídos na sociedade, com garantia de direitos como qualquer outro cidadão.

Surgiram as primeiras associações de familiares e amigos que se mostraram capazes de lançar um olhar mais propositivo sobre as pessoas com este tipo de deficiência. Convivendo com um Estado desapercebido das necessidades de seus integrantes, tinham como missão: educar, prestar atendimento médico, suprir suas necessidades básicas de sobrevivência e lutar por seus direitos, na perspectiva da inclusão social.

MOBILIZAÇÃO

Essa mobilização contou com o apoio de vários profissionais que, acreditando na luta dessas famílias, empreenderam estudos e pesquisas, buscando informações em entidades congêneres no exterior, trocando experiências com pessoas de outras nacionalidades que também sofriam a imposição de um sistema capitalista que tendia a aniquilar as pessoas “descapacitadas”.

Foi então que, no Brasil, essa mobilização social começou prestar serviços de educação, saúde e assistência social a quem deles necessitassem, em locais que foram denominados como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, constituindo uma rede de promoção e defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que hoje atende cerca de 250 mil pessoas com estes tipos de deficiência diretamente, organizadas em mais de duas mil unidades presentes em todo o território nacional.

Toda essa mobilização em torno da pessoa com deficiência, impulsionada pela Declaração dos Direitos Humanos, que culminou na criação das APAEs e, com a expansão desta iniciativa Brasil afora, convencionou-se a tratá-la como o “Movimento Apaeano”.

MOVIMENTO

O Movimento Apaeano é uma grande rede, constituída por pais, amigos, pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras – públicas e privadas – para a promoção e defesa dos direitos de cidadania da pessoa com deficiência e a sua inclusão social.

