Presidente de UBERS/MS é denunciado por maus tratos a crianças

Wellington Dias da Silva, presidente da AMU em Campo Grande foi denunciado pelo MPE. O motivo da denúncia é em relação a maus tratos em relação a três crianças, na época com 12,10 e 4 anos. De acordo com o processo as agressões ocorreram em 2012. Contudo a denúncia à justiça ocorreu apenas em 2014. No momento a ação está parada pois a justiça não localizou Wellington.

Ontem (2) ocorreu uma reunião da categoria dos motoristas de Uber. Nesta reunião o prefeito Marquinhos Trad ressaltou sobre a necessidade de regras a categoria, que incluem os antecedentes criminais. Neste momento Wellington se descontrolou diante da declaração do prefeito de Campo Grande/MS.

Ao termino da assembleia Wellington Dias da Silva concedeu entrevista contudo ao rebater as afirmações do prefeito, era visível seu tom bastante alterado. Wellington Dias da Silva ainda jogou ao chão a cópia do seus antecedentes criminais, e acrescentou dizendo que era vítima de censura.

