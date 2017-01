Preso 6º integrante do assalto ao Banco do Brasil

Bruno Saraiva Mota de Souza foi preso ontem em cumprimento a mandado de prisão expedida pelo Garras. Encontrado em Goiânia – GO é apontado de ter participação no roubo de R$ 1 milhão, da agência do Banco do Brasil, em Sonora.

Outros quatro integrantes da quadrilha foram presos poucos meses depois e Ronalth Correia Coelho, que segundo a polícia foi o mentor do crime, foi preso no Maranhão, no mês passado.

Policiais do Garra juntamente com o serviço de inteligência da PM de Goiânia, identificaram a residência do Bruno. E ontem deram cumprimento à ordem de prisão. No momento da abordagem, Bruno tentou despistar policiais com apresentação de documentos falsos.

O delegado do Garras Fábio Peró, o criminoso tem ramificação em vários estados. O sétimo envolvido no assalto continua foragido.

Comentários