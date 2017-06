Preso argentino suspeito de participar de mega-assalto no Paraguai

A Polícia Nacional do Paraguai vai pedir às autoridades argentinas a extradição do comerciante Néstor Ariel Palma, de 43 anos, preso na sexta-feira, 16, no município de Ituzaingó, Província (Estado) de Corrientes.

Néstor Ariel Palma é acusado de participar do mega-assalto à transportadora de valores Prosegur no dia 24 de abril em Ciudad del Este, Paraguai que na ocasião do assalto foram subtraídos cerca de US$ 8 milhões. Palma foi preso pela polícia argentina em um táxi próximo a um hotel onde ficaria hospedado. Com ele, foram encontrados vários documentos de identidade.

Palma tem origem argentina, mas também é portador de documento paraguaio. De acordo com o Ministério Público Palma é apontado como proprietário da mansão usada pelos assaltantes como base para planejar o roubo. Na sua residência, que fica na área central de Ciudad del Este, a polícia apreendeu celulares, objetos e colheu provas digitais. A polícia também investiga a ligação dele com o PCC, facção que seria a responsável pelo assalto milionário.

As polícias paraguaia e argentina vinham monitorando os passos do suspeito. Em pedido formal feito à direção da polícia argentina, o Comissário da Direção Técnica da Polícia Nacional do Paraguai, Carlos Alberto Dure Rios, havia solicitado a prisão de Palma após o Sistema de Inteligência ter detectado que ele entrou na Argentina e driblou os controles migratórios. No documento, Rios ainda menciona que Palma é importante peça para investigação do assalto. O detido permanecerá na Argentina até a conclusão do processo de extradição para o Paraguai.

O Assalto

Mais de 40 homens participaram do assalto à Prosegur. Eles detonaram explosivos e entraram na empresa para pegar malotes. As ruas próximas ao local foram fechadas e um policial que fazia segurança acabou morto.

Logo após o crime, a Polícia Federal prendeu oito suspeitos na região Oeste do Paraná, mas liberou cinco por falta de provas. Outros três foram mortos durante troca de tiros com agentes na perseguição.

No Brasil, as investigações estão sob sigilo.

