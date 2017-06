Preso do semiaberto sofre ataque de ‘pistoleiro’ ao retornar ao presídio

Douglas dos Santos Chastel, interno do semiaberto de Itaporã/MS sofreu um ataque quando estava a caminho do presídio, na última sexta-feira (16).

Acompanhado do pai, o preso estava atrasado para o cumprimento da pena e seguia para uma delegacia quando o carro foi alvejado. A tentativa de homicídio só foi registrada hoje (22).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 19h, uma equipe da PM chegou a ouvir disparos de armas de fogo e, logo em seguida, foi acionada. No cruzamento das ruas Marcelino Lopes de Oliveira com José Pacheco Pontes encontraram uma motocicleta caída, sendo informados por populares que outros envolvidos teriam fugido em um Corsa, branco.

A guarnição localizou o Corsa parado na rua Gerônimo Garcia do Nascimento, no Bairro Lagoa, que estava trancado, sem chave, porém com marcas de disparos de arma de fogo, dois vidros das portas traseiras quebrados e uma marca de tiro no capô. A motocicleta que se danificou após a queda também apresentava um furo de tiro no escapamento.

Os militares haviam entrado em contato com a Policia Civil que Douglas havia se atrasado para o cumprimento da pena no regime semiaberto e estava acompanhado do pai, o qual dirigia o veículo, seguia para a delegacia quando sofreram o atentado.

Apesar de sofrer a tentativa de homicídio, Douglas dos Santos Chastel foi autuado em flagrante por posse de munição de calibre restrito.

O pai do preso não foi localizado e o caso foi registrado como tentativa de homicídio mediante embocada.

Foram encontrados no local do crime três estojos deflagrados de calibre .40, e um projetil e dentro do GM Corsa outro estojo deflagrado de calibre .40 e mais 93 munições intactas de calibre .40.

