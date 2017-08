Preso é morto na Penitenciaria de Dourados

Um detento identificado por Sandro Silva Gomes que se encontrava preso no Presídio Semiaberto de Dourados/MS, foi encontrado ontem (27) morto. O interno estava com pés e mãos amarados.

O crime teria ocorrido por volta das 14 horas de ontem (27), após o horário de visita no presídio. Após as visitas agentes penitenciários foram chegar as celas e encontraram Sandro.

Os agentes penitenciários perceberam que além dos pés e mãos amarrados havia um pano que cobria seu rosto, ao retiram se percebeu que a morte do detento por ter sido ocasionada por asfixia.

Informações preliminares apontam que o crime pode ocorrido no horário das visitas, pelo motivo de que as celas ficam abertas e existe um grande fluxo de pessoas no presídio.

Além do crime informações revelaram que houve fuga de presos. Contudo as identidades dos fugitivos não foi divulgado.

Contudo a mãe de um detento procurou a polícia e informou da fuga de seu filho pois alegou que teria medo que seu filho fosse morto.

