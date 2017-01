Preso em Mato Grosso do Sul Paulista de 37 anos com carga de maconha

Autuado e preso em flagrante o morador de São Paulo pelo crime de tráfico de Drogas. O homem de 37 anos conduzia uma carga de maconha e quando se deparou com a barreira policial tentou impetrar fulga dos policiais. O Fato ocorreu na noite de ontem, na MS-480, em Anaurilândia.

Policiais Militares Rodoviários autuavam em fiscalização quando a ordem de parada foi dada ao condutor do carro Escort, conduto o motorista não obedeceu a ordem de parada e emprenhou fulga. Mais a frente o condutor do Escort desceu do carro e empregou fulga no meio da vegetação.

As buscas começaram e o foragido encontrado. Havia no carro 81,3 quilos de maconha. De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência) não consta nada sobre o motivo pelo qual o preso transportava os entorpecentes.

