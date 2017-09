Preso ex-vereador com cocaína com logotipo do ‘McDonald’

Presos ontem (31) na cidade de Bonito/MS um ex-vereador e mais dois comparsas com 412 Kg de cocaína. A apreensão foi realizada pela PF durante uma abordagem.

A PF apreendeu além do entorpecente um caminhão, uma camionete Fort Ranger e alguns celulares além de R$ 9 mil reais.

De acordo com os presos a origem do carregamento teve início em Bela Vista/MS e que iriam levar até Bonito/MS.

Durante as buscas no caminhão a PF encontrou vários tabletes de entorpecentes que depois foi identificado como sendo maconha acondicionada na carroceria do caminhão. O que chamou a atenção dos policias é que a droga tem o símbolo parecido como do McDonald’s estampados nos tabletes de maconha.

Comentários