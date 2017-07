Preso idoso acusado de estuprar menino de 11 anos

Preso ontem (30) na cidade de Três Lagos um idoso de 67, flagrado estuprando um menino de apenas 11 anos de idade em via pública. A polícia foi acionada por meio de populares que flagraram a cena.

Testemunhas relataram que o menino estava acariciando as genitais do idoso, e na sequência o menino sentou no colo do idoso.

O estupro ocorreu perto de uma escola. A polícia localizou o idoso e o menino e prendeu o idoso.

O idoso relatou aos policiais que tudo não passava de uma brincadeira e negou as acusações.

Contudo o menor relatou a polícia e a reportagem do JPNEWS que o idoso teria oferecido dinheiro, para que o masturbasse.

Autuado em flagrante pela Delegacia de Polícia o idoso deverá ser encaminhado a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas/MS.

Isto deverá ocorrer até pelo menos até a audiência de custódia que deverá acontecer hoje (31).

Se a justiça determinar o pedido de prisão preventiva o idoso deverá ser custodiado ao Presídio de Segurança Média em Bataguassu.

