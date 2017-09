Preso integrante da quadrilha do Falso Frete

Preso nesta madrugada mais um integrante da quadrilha do Falso Frete. A prisão foi realizada pelas equipes do Batalhão de Choque, que prenderam Kelvin Velásquez Ferreira de 25 anos.

As Equipes do Batalhão do Choque estavam em ronda quando abordaram Kelvin e ao ser consultado o nome no sistema da polícia constatou que o mesmo encontrava-se evadido do sistema prisional. E que fazia parte da quadrilha do Falso Frete.

A ficha criminal de Kelvin Velásquez é extensa. O mesmo possui passagens por furto, desacato, lesão corporal, homicídio, homicídio qualificado.

