Preso na Capital Policial Militar com 285 quilos de Drogas

Um Policial Militar de 21 anos, nome não divulgado foi detido na noite do dia (9) em uma lanchonete no Bairro Aero Rancho em Campo Grande com 285 quilos de drogas. E estava na companhia de mais três pessoas.

A operação foi desenvolvida por policiais do Batalhão de Choque. Por volta das 23h, um Policial Militar, de folga, suspeitou de um grupo que estava com comportamento estranho em uma lanchonete no bairro Aero Rancho e acionou uma equipe do Batalhão de Choque.

Ao chegar ao local constataram dois veículos, sendo um estacionado na contramão e quatro pessoas ocupavam uma mesa, sendo dois homens e duas mulheres, entre elas o Policial Militar que portava uma pistola da carga da PM/MS. Na bolsa de uma das mulheres foram encontrados três tabletes de droga, sendo 2 kg de pasta base e 1 kg de cocaína.

Ao abordadas sobre a origem da droga, as mulheres afirmaram terem buscado na cidade de Ponta Porã junto do militar e de outro homem do grupo. Na residência indicada pelo grupo, os policiais encontraram 234 quilos de maconha e mais quatro quilos de cocaína, escondidos no forro da cozinha e do banheiro.

