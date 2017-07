Preso pela PF suspeito de fraudar previdência em favorecimento de presos

Hoje (26) a PF deflagrou a Operação Extemporâneos. Esta ação da PF culminou com a prisão de um home de 62 anos suspeito de falsificação de documentos com o intuito de obter o benefício do auxílio reclusão que é concedido pela Previdência Social a familiares de presos.

A PF informou que o suspeito criava falsos registros de empregos e posteriormente lançava as fraudes no sistema da Previdência Social. Fraude esta que deve ter causado um prejuízo de R$ 292 mil aos cofres públicos.

Não foi revelado a identidade do fraudador pela PF. A informação que temos é que o mesmo foi preso dentro do seu veículo quando pretendia fugir para o Paraguai. No automóvel do mesmo foi encontrado pelos policiais documentos que comprovam a tal fraude.

A DELEPREV comandou a operação em parceria com a COINP. A PF afirmou que por enquanto as provas apontam para a participação de empresas nas quais era realizados registros falsos de empregos.

Apenas foi divulgado pela PF que o referido estelionatário é natural de Porto Murtinho, mas reside atualmente em Campo Grande/MS. E foi preso após a PF descobrir um plano de fuga para a região de fronteira.

