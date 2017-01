Preso Policial aposentado acusado de fornecer arma para a execução do “Mascote”

Policial civil aposentado, de 57 anos, foi preso pela participação no assassinado de Wesley Julião Barbosa de Almeida, conhecido popularmente como “Mascote”, de 18 anos. Crime ocorrido na manha do dia 14, no Jardim Itamaracá.

Identificado apenas pelas iniciasi S.P.Q preso em flagrante no dia do homicídio, depois que equipes de investigação da Depac (Delegacia de pronto Atendimento Comunitário) Piratininga constaram que a caminhonete Chevrolet S10, usada pelos suspeitos, pertencia ao policial aposentado.

Horas depois da morte de “Mascote”, o suspeito foi encontrado em sua residência, no Jardim Panorama. A caminhonete S10 estava na garagem, na revista feita dentro do automóvel os policiais encontraram escondida uma espingarda calibre 22. No momento da prisão o policial confessou que emprestou a caminhonete e um revolver calibre 38 para a filha e o genro. A suspeita é que Filha e o genro do investigador seriam autores do crime.

Ao ser levado para a delegacia explicou que a família vinha recebendo ameaças há algum tempo e por isso ajudou o casal. Em depoimentos, o policial civil aposentado não quis se pronunciar.

Na delegacia, os policiais ainda constataram que o celular do suspeito era roubado e que os autores do crime tinham as mesmas características que os parentes do investigador aposentado. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz.

O Caso é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a delegada Célia Maria Bezerra da Silva, os autores já foram identificados, mas a motivação do crime ainda é desconhecida, já que o investigador preso usou o direito de permanecer em silêncio.

A polícia segue apurando o caso e espera que até o fim da semana o casal se apresente na delegacia. Ainda conforme a delegada, a arma usada para matar ‘Mascote’ não foi encontrada.

