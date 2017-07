Preso por estuprar adolescente de 16 anos em MS é condenado a 6 anos

A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou Tiago Paes de Camargo, 28 anos, a seis anos de prisão em regime fechado, pelo crime de estupro.

O réu agora condenado foi preso em Bataguassu/MS em abril deste ano. Tiago Paes de Camargo confessou o estupro de uma adolescente de 16 anos.

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público em face de Tiago Paes de Camargo […] para o fim de condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 213, §1º, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado”, informa a sentença publicada nesta sexta-feira (21), no Diário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Como respondeu ao processo preso preventivamente, ele não poderá recorrer da decisão em liberdade.

Crime

A adolescente foi estuprada às margens da BR-267. Na data da prisão, a Polícia Civil divulgou a imagem do acusado para que, em caso de ele ter feito outras vítimas, elas pudessem procurar à polícia.

Os investigadores verificaram ainda a possibilidade de ele ser o autor de outro estupro, ocorrido em março de 2016, e confirmaram a autoria do crime.

