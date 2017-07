Preso por tráfico de drogas é morto a tiros ao chegar ao presídio com esposa

Luiz Carlos Rodrigues do Amaral, de 33 anos foi assassinado a tiros ontem (17), em Campo Grande. A vítima cumpria pena no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira e abordado pelos autores, que estavam em uma motocicleta, no momento em que chegava na unidade.

O crime teria acontecido próximo das 17 horas, quando o interno chegava na Gameleira acompanhado da esposa. Agentes penitenciários do estabelecimento penal relataram a Polícia Militar que ouviram vários disparos e depois foram avisados pelos detentos que uma pessoa havia sido ferida em frente a unidade e socorrida por um veículo particular.

Neste momento, funcionários do Hospital Regional Rosa Pedrossian acionaram a equipe e relataram que um homem ferido a tiros havia dado entrada na unidade. No local, os policiais encontraram a esposa de Luiz. Ela contou que deixava o marido no presídio quando dois homens em uma motocicleta vermelha se aproximaram, o passageiro desceu e efetuou vários disparos contra ele.

De acordo com a mulher, o interno tentou fugir, mas foi atingido por dois disparos. Ela então o colocou dentro do carro e o levou até o hospital. Luiz Carlos, de acordo com os médicos, chegou ao local já sem sinais vitais, com um ferimento na região da axila direita e outro na lombar. Equipes da perícia apreenderam uma munição intacta de pistola 9 mm em frente a Gameleira.

Prisão

A vítima cumpria pena no regime semiaberto por tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante em abril de 2015 com 64 tabletes de caminho escondidas em uma caminhonete Hilux dentro do quintal de sua casa, no Bairro Guanandi. Na época ele afirmou à polícia que era usuário e por isso tinha a droga.

Luiz tentava uma autorização na justiça, enviada neste mês, para conseguir visitar parentes em Ponta Porã. Em 2013, o irmão da vítima foi executado com pelo menos 15 tiros na BR-463, rodovia que liga Ponta Porã a Dourados. A motivação seria acerto de contas por tráfico de drogas.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio simples.

Comentários