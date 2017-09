Preso quadrilha que aplicava o golpe do Falso Frete

Vários roubos vinha sendo praticados na Capital pelo quadrilha do Falso Frete. Contudo a Batalhão de Choque acabou com a ‘farra’ da quadrilha nesta madruga. O Batalhão de Choque prendeu três integrantes da quadrilha do Falso Frete.

Um integrante da quadrilha identificado por Erickson Velasques Ferreira, 29 anos foi preso na Vila Piratininga. Com a prisão de Erickson os policiais chegaram ao restante da quadrilha.

Três integrantes da quadrilha do Falso Frete são internos do Instituto Penal de Campo Grande. Erickson contou aos policiais que Mauricio Corrêa de Oliveira o vulgo ‘Salim’ era o responsável por contatar as vítimas que na sua maioria eram idosos e de outros Estados. Também contava com o apoio de Ricardo Souza, vulgo ‘cabelo’, que também cumpre pena no Instituto Penal de Campo Grande. Cabelo é apontado pela Polícia como o líder da quadrilha.

E também um terceiro integrante da quadrilha Emerson Ferreira, vulgo ‘Tanaka’, também interno do Instituto Penal de Campo Grande. Tanaka era responsável pelo pagamento combinado com as vítimas para executarem o Frete, que na verdade era um Falso Frete. Usavam o frete para aplicarem roubos. Todo o esquema do Falso Frete era feito por telefone dentro do presídio através de celular.

Marcos Poletti comandante do Batalhão de Choque, informou que os presos possui cada um mais de 20 condenações. Dentre essas condenações estão crimes, roubo e sequestro. Além desses presos estão Erivelton Cebalho Corrêa, de 21 anos e Jonathan Henrique Ferreira.

Os presos inclusive os internos do presidio foram levados a Defurv.

