Preso suspeito de esfaquear esposa em assentamento

O suspeito José Ronado Da Dores Lima, o ‘Juca de esfaquear a esposa por mais de 40 vezes em Corumbá e que estava foragido desde o dia 9 de agosto, quando cometeu o crime foi preso ontem (16) pela Policia Civil na área rural do município.

O crime ocorreu após uma briga do casal na tarde do dia 8 de agosto, após uma discussão ‘Juca’ como era conhecido o suspeito saiu de casa e voltou na madrugada do dia 9 de agosto. Quando a vítima abriu a porta o mesmo desferiu vários golpes de faca. Os golpes de faca atingiram rosto, peito e braços. De acordo com a polícia fora 47 facadas no total.

Devido aos ferimentos graves o Samu prestou os primeiros atendimentos, a vítima ficou por alguns dias internada mas sobreviveu ao atentado. Ela mantinha um relacionamento amoroso a pouco mais de 2 meses com o suspeito.

Na tarde de ontem (16), policiais do NIC (Núcleo de Investigação e Capturas) da Delegacia Regional de Corumbá, e da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), receberam o mandado de prisão contra ‘Juca’ que foi expedido pela 1ª Vara Criminal.

As equipes prontamente iniciaram diligências nos Assentamentos Tamarineiro e Taquaral, área rural do município, em busca do suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, os familiares tentaram atrapalharem as investigações tentando esconder o suspeito da guarnição policial. Mesmo assim os policiais conseguiram prender ‘Juca’ próxima a residência da sua irmã que se localiza no Assentamento Taquaral. A prisão foi possível pois os policiais identificaram uma bicicleta que o suspeito usava.

O suspeito se encontrava escondido em um barraco de madeira nos fundos da casa da irmã, no meio de um matagal. Preso foi levado ao 1 Distrito Policial onde prestará os devidos esclarecimentos sobre o crime cometido.

