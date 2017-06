Preso suspeito de participação em assalto a posto de combustíveis em MS

Preso pela Equipe do Batalhão da Policia Militar de Choque na noite de ontem (8), Lucas Luan Pereira Avila, 27 anos suspeito de participar do assalto ao posto de combustível no último dia (7). A Polícia encontrou o jovem ferido em uma residência, no Bairro Parati, em Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência que os policiais em diligências a equipe policial recebeu denúncia anônima que o foragido estava escondido na casa de um amigo. Ao verificar a denúncia os policiais foram recebidos por homem de 29 anos, e, mediante autorização do morador, militares encontraram no quarto Lucas, com ferimento na cintura. Ele estava em companhia da esposa, de 28 anos.

Na abordagem policial o suspeito relatou que o ferimento na cintura teria sido baleado durante o assalto no posto de gasolina.

Desde então, após fugir no veículo com o comparsa, ambos se separaram e jovem acionou o amigo em busca de abrigo. Ainda informou aos policias que o comparsa, teria ficado com o veículo e a arma utilizada no crime.

Lucas foi encaminhado até a Santa Casa para atendimento médicos e posteriormente para a Delegacia de Polícia para prestar depoimento.

Dono da residência e esposa do jovem também foram detidos.

