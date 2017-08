Presos executores do jovem encontrado esquartejado na Capital

Estão presos os suspeitos da execução e esquartejamento de Fernando Nascimento dos Santos, 22 anos reforça a briga entre facções em MS. O crime ocorreu na última quarta-feira (16), no Bairro Los Angeles em Campo Grande/MS.

Após a prisão os executores revelaram que mataram mais um rival e a execução é filmada como um prêmio e garante um status ao chegar no presidio.

A prisão dos mesmo ocorreu após uma força tarefa entre os policiais, inclusive os que estavam de folga. A força tarefa contou com a participação dos agentes do GOI, Depac Piratininga e 5º Delegacia de Polícia Civil.

Estão presos Uesley de Oliveira Rodrigues, de 22 anos vulgo por ‘Mascote’ ou ‘De menor’, Danilo Richeli da Silva Fernandes, de 18 anos, vulgo por ‘ Mil Grau’, e Wellington Ferreira de Souza, 24 anos, vulgo como “Dedinho”.

Em depoimento o trio negou ter executado Fernando a mando da facção criminosa PCC. Apenas afirmaram que a vítima foi executada pois era da facção inimiga o CV.

A execução aconteceu em uma ‘Boca de Fumo’ nos bairro Los Angeles, isto de acordo com os depoimentos dos presos. De acordo com os executores Fernando teria ficado um dia amarrado, enquanto Danilo entrava em contato com os líderes da facção PCC. O qul o mesmo diz pertencer. O aval para a execução chegou na madrugada de quarta-feira.

De acordo com as investigações, Uesley foi quem iniciou o corte no pescoço. Insatisfeito com a demora, Danilo chegou a dizer: “Você está demorando demais, deixa que eu mato essa galinha”, e finalizou o decepamento e esquartejamento do corpo. Wellington foi responsável pela filmagem.

Os criminosos, negam que a execução tenha a ver com “guerra entre facções”, e se expressam como se o esquartejamento fosse um prêmio e garantia de respeito ou ‘status’ no presídio.

Hoffman Dávila Cândido, delegado plantonista da Depac informou que após esquartejar o corpo, Danilo deixou a boca de fumo em um Uber e em uma ligação mandou um recado, sem citar nomes: “A galinha está morta, o trabalho está feito”.

Wellington e Uesley ficaram responsáveis pelo descarte do corpo, e com ajuda de um quarto comparsa deixaram a vítima nas margens de uma estrada vicinal, que que liga a Rua Engenheiro Paulo Frontim ao Macroanel, no Los Angeles.

A Polícia Civil descarta que a execução tenha ligação com mortes de líderes do tráfico na fronteira e garantem que o esquartejamento se trata de um caso isolado.

Prisão

O vulgo dentinho na tentativa de se livrar do crime e vender drogas alugou uma casa nas Moreninhas, neste local foram localizados e presos. No decorrer da prisão estavam ai duas jovens de 18 anos, que não tiveram suas identidades reveladas. Os mesmo estavam ingerindo bebida alcoólica. No decorrer da prisão houve resistência e os envolvidos chegaram a causar pânico no bairro ao pular diversos muros.

As jovens foram liberadas e Paulo, que não tem ligação com o esquartejamento, foi preso por estar foragido do Mato Grosso. Paulo tem passagens por roubo, tráfico de drogas e uma condenação de 20 anos.

O vulgo Mascote foi preso na casa de um irmão, onde estava escondido, no Portal Caiobá. Contudo participação de um quarto envolvido, por ajudar no transporte do corpo, ainda não identificado, é investigada.

O trio será indiciado pelos crimes de associação criminosa e ao tráfico, desobediência e resistência, tráfico de drogas, homicídio qualificado.

CRIME

Um corpo de um Fernando Nascimento dos Santos 22 anos foi localizado próximo ao Macroanel, no Jardim Los Angeles na Capital.

O corpo da vítima, que estava enrolada em um coberto e esquartejada.

De acordo com informações da Policia Militar que foram acionados após populares localizarem o corpo, que está decapitado e com braços cortados estava enrolado em um cobertor.

Comentários