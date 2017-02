Presos trabalham no recapeamento da Capital

Detentos do semiaberto iniciaram este mês o trabalho de recapeamento e tapa-buracos nas ruas da capital. Firmado um contrato entre o Conselho da Comunidade e a empresa Gradual Engenharia prevê cinco detentos no mínimo e trinta no máximo que executaram os serviços de recapeamento.

Há atualmente dez presos divididos em cinco equipes. E nos próximos dias serão oito internos e se juntarão aos demais trabalhadores.

Os detentos são trazidos do presídio Gameleira pela empreiteira que tem contrato com a prefeitura. A empreiteira fornece o uniforme de trabalho, a alimentação e os reconduz ao centro penal. A remuneração pelo trabalho consiste em um salário mínimo, que é feito diretamente ao Conselho da Comunidade, que após fiscalizar o trabalho e verificar a frequência faz o repasse, com desconto de 10%, que são utilizados para as despesas no presídio.

A empresa afirmou ter interesse em contratar os presos para integrar o quadro de funcionários, caso tenham interesse e apresentem bom trabalho.

