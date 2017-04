Previsão do tempo: Nova frente fria chega ao estado MS

A prometida frente fria chegou com temporal nesta quarta-feira (26) em Mato Grosso do Sul e começou a derrubar as temperaturas, que devem chegar aos 8°C amanhã. Hoje em Campo Grande já choveu mais de 20 milímetros em várias regiões com ventos de 55 km/hr.

O frio deve ficar mais intenso amanhã (27), quando o dia amanhece com temperatura entre 12ºC e 13ºC e sensação térmica de 8ºC em Campo Grande. Na região sul do Estado haverá mínima de 8ºC e sensação térmica de 2ºC.

Conforme o meteorologia Natálio Abrão o fim de semana não será de chuva, e as temperaturas devem voltar a subir em todo MS na segunda-feira (1º). “Como não tem sol e o tempo fica fechado, o solo que estava aquecido volta a esfriar. Vai fazer frio até domingo, e na segunda-feira a temperatura volta a subir lentamente. A frente fria continua avançando e limpa o céu, fazendo as temperaturas caírem”

