PRF ‘confina’ policiais em postos para evitar fechamento de unidades

A PRF de MS está ‘confinando’ policiais em postos de fiscalização com o objetivo da redução do consumo de combustível para evitar o fechamento das unidades.

As medidas foram adotadas depois do contingenciamento orçamentário de 39% imposto em relação ao decreto do governo federal. Medida este tomada para que a corporação tivesse condições de operar.

Mesmo com os esforços a segurança está fragilizada diante do corredor do tráfico de drogas. Pois o patrulhamento ostentivo nas fronteiras estão suspensas por tempo indeterminado principalmente entre Bolívia e Paraguai.

O Sindicato Estadual dos Policiais Rodoviários Federais (SINPRF/MS) declarou que os policiais que faziam rondas nas rodovias estão hoje (9) cumprindo escalas nos postos.

Ademilson de Souza Benitez, diretor-presidente do SINPRF/MS, explicou que “Este remanejamento do efetivo foi o meio que o Sindicato e a Superintendência Regional encontraram para evitar

Contudo o trabalho nas unidades segue complicado, pois há uma determinações para economia de energia. Tanto é que cerca de 30% da iluminação foi desligada.

Comentários