PRF encontra carro abandonado com 425 Kg de maconha na BR 163 em Rio Brilhante/MS. De acordo com informações policiais o veículo Gol estava com uma roda danificada as margens da rodovia.

Quando os policiais chegaram ao local encontraram diversos tabletes de maconha no banco traseiro do veículo. Ao consultar a placa do veículo constatou uma adulteração.

