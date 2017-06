PRF flagra transporte de trabalhador em baú de caminhão

CORRESPONDENTE (DOURADOS – MS) – A PRF encontrou na noite de sábado (17) um grupo de trabalhadores no compartilhamento de carga de um caminhão baú. O fato ocorreu no Km 384, da BR-262, em Terenos.

De acordo com a ocorrência, os agentes abordaram o caminhão Mercedes Benz/710, placas de Caico (RN), conduzido por um motorista de 46 anos.

Durante a abordagem e posterior fiscalização constatou-se que o transporte de seis pessoas dentro do compartimento de carga (baú) do veículo. As portas traseiras do baú encontravam-se trancadas com cadeados, impossibilitando a saída das pessoas que ali se encontravam. Os envolvidos declararam que eram vendedores e que iriam pernoitar em um posto de combustível na cidade de Terenos.

Mediante as condições inadequadas de transporte o Ministério Público do Trabalho foi acionado para acompanhamento da ocorrência e providências pertinentes a apuração das responsabilidades administrativas e criminais.

Após retirada dos trabalhadores das condições precárias a PRF entregou a ocorrência a um Procurador do Ministério Público do Trabalho, que compareceu no local, colheu o depoimento do motorista e passageiros.

