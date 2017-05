PRF prende caminhão transportando contrabando de cigarro e eletrônicos

A PRF apreendeu ontem (15) um carregamento de contrabando de cigarros, eletrônicos e mercadorias avaliado em pelo menos R$ 500 mil. A apreensão ocorreu no município de Mundo Novo.

A apreensão se deu em cem mil maços de cigarros, televisões e eletrônicos contrabandeados foram apreendidos em um caminhão-baú que seguia para o Paraná.

Diante de uma barreira feita pela polícia na altura do Km 14 da BR-163 quando perceberam o caminhão com placa de Itumbiara (GO) desviando da rodovia em sentido a uma estrada vicinal. O condutor abandonou o caminhão e se escondeu no mato.

No compartimento de carga do veículo foram encontradas as mercadorias de origem paraguaia. Além do cigarro, o carregamento incluía tapetes, televisores, monitores e impressoras.

A PRF fez buscas no local, porém, mas não localizou o motorista.

Os produtos foram encaminhados juntamente com o caminhão para a Receita Federal em Mundo Novo.

