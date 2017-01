PRF que assassinou empresário é preso

O Policial Rodoviário Federal Hyun Su Moon, de 47 anos, que assassinou a tiros o empresário Adriano Correia do Nascimento, 32 anos, em briga de trânsito ocorrido no dia 31 de Dezembro. O réu encontra-se na carceragem da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros (Garras).

A prisão do réu foi expedida as 23horas de ontem pelo Juiz plantonista José Andrade Neto, o mesmo que em contrapartida havia decido pela soltura do mesmo. O pedido foi atendido pelo Juiz em decorrência do Ministério Público Federal (MPE)

Para evitar que a decisão da prisão vazasse e que Ricardo Moon saísse de casa, apenas o juiz e o delegado titular do Garras tiveram acesso ao documento ontem à noite. Hoje pela manhã, às 6 horas, o policial foi preso no apartamento onde mora, no bairro Monte Castelo.

Moon foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) onde passou por exame de corpo de delito, procedimento padrão depois de prisões, e permaneceu no prédio por cerca de 2 horas.

Antes das 9 horas, o policial foi levado do Instituto de Medicina Legal em uma carro descaracterizado, trocou de veículo no meio do percurso e segui para a sede do Garras, onde chegou as 9h15

